Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM Жителям Санкт-Петербурга требуется самая крупная среди других регионов РФ финансовая «подушка безопасности». Об этом заявили 27 мая в Северо-Западном Сбербанке.

В ходе исследования граждан РФ просили оценить объем средств, необходимый им на случай финансовых трудностей. В разных городах он составил от 240 тыс. до 580 тыс. рублей, а средняя оценка по России оказалась на уровне около 350 тыс. рублей.

Первое же место по объему необходимых сбережений заняли жители Петербурга, которые указали сумму в 582 тыс. рублей.

Одна из компаний Сбербанка проводила исследование в 37 российских городах. Граждан просили ответить на вопрос, какой размер сбережений требуется им для того, чтобы семья комфортно себя чувствовала во время кризиса: после потери работы или в результате непредвиденных экстренных расходов. Необходимый размер финансового резерва смогли назвать 87% респондентов, а 41% опрошенных заявил, что «нормальная, достойная жизнь» невозможна без наличия в семье «подушки безопасности». Самое большое число тех, кто считает финансовый резерв необходимым для нормальной жизни, характерно для групп со средними и невысокими доходами, указывают аналитики.

Мужчины были менее скромны в своих потребностях, чем женщины: первым нужна подушка в 418,5 тыс. рублей, тогда как вторым — на 35% меньше, или 277 тыс. рублей.

На ответ влияло и наличие образования: участникам опроса с высшим и послевузовским образованием требуется в среднем 463 тыс. рублей для того, чтобы пережить финансовые невзгоды, а респондентам со средним техническим образованием — 244 тыс. рублей, то есть почти вдвое меньше.

В целом вне зависимости от уровня дохода россияне примерно одинаково оценивают размер необходимых им средств для того, чтобы справиться с финансовыми трудностями, считают аналитики: от 318,5 тыс. рублей у тех людей, чей уровень доходов не позволяет делать накопления, и до 365 тыс. рублей для тех, у кого есть сбережения, которых бы хватило на новую машину.