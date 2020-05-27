Москва, , 16:42 — REGNUM Москва окажет помощь регионам России со сложной ситуацией с распространением коронавируса. Об этом 27 мая доложил президенту РФ Владимиру Путину мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы сегодня и завтра уже обеспечим поездку наших бригад в четыре региона, которые вы назвали, Псковскую и Владимирскую направим врачей в ближайшее время», — сказал Собянин.

По его словам, туда направят «средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции лёгких, медикаменты».

Глава государства выделил регионы, которым требуется дополнительная помощь «прямо на месте». Среди них — Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия и Забайкальский край.