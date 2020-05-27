Ростов-на-Дону, , 15:42 — REGNUM В Ростовской области средний индекс соблюдения масочного режима составил 3,9 балла. По-прежнему большинство ростовчан игнорируют санитарные требования, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 27 мая.

Согласно мониторингу, в период с 25 по 26 мая на Дону с наибольшей ответственностью к соблюдению масочного режима отнеслись жители Советского сельского района и Милютинского района. Эти муниципальные образования набрали по 4,9 балла. Наименьший индекс соблюдения масочного режима в областном центре — 2,8 балла, а также городах Гуково и Новошахтинск (3,2 балла и 3,4 балла соответственно).

ИА REGNUM ранее сообщало, что донской губернатор Василий Голубев пригрозил нарушителям масочного режима увольнениями. Он также потребовал от главы администрации Ростова-на-Дону принять результативные меры. В связи с этим в областном центре был организован тотальный контроль за соблюдением санитарных требований.

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