Казань, , 15:48 — REGNUM В 162 школах Казани 30 мая прозвенит последний звонок в онлайн-формате. Обучение в этот день завершится для 6148 одиннадцатиклассников, сообщает пресс-служба городского управления образования.

В видеообращении выпускников поздравит мэр Казани Ильсур Метшин, победитель городского конкурса «Учитель года», лидеры олимпиадного движения.

Каждое учебное заведение проведет это мероприятие по своему сценарию и определит удобную интернет-платформу для проведения «линейки». Так, школьники гимназии №36 наденут одинаковые маски с надписью «Выпуск 2020» и вышитым колокольчиком. Также для ребят прозвучат поздравления от учителей и одноклассников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в столице Татарии отменили традиционный общегородской праздник в честь последнего звонка. Чтобы не отвлекать выпускников от предстоящих экзаменов, вместо празднования в конце мая был проведён городской праздник в конце июня, посвящённый большому выпускному балу.

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