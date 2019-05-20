Единый «последний звонок» Казани отменён, чтобы не отвлекать от экзаменов

Казань, , 13:02 — REGNUM В столице Татарии отменили традиционный общегородской праздник в честь последнего звонка. Чтобы не отвлекать выпускников от предстоящих экзаменов, вместо празднования в конце мая будет проведён городской праздник в конце июня, посвящённый большому выпускному балу. Об этом на совещании 20 мая 2019 года сообщил глава управления образования Казани Ильнар Хидиятов, передаёт ИА REGNUM.

Напомним, в конце мая ежегодно Казань пышно отмечала завершение учёбы. В этом году решено обойтись лишь школьными линейками, которые пройдут 23 и 25 мая.

На «деловом понедельнике» начальник управления образования Ильнар Хидиятов уточнил, что вместо этого 26 июня столица республики отметит большой выпускной вечер. Решение было заранее согласовано с коллективами школ, самими учащимися и директорами учебных заведений.

«Такое решение приняли, чтобы не сбивать выпускников с рабочего ритма перед экзаменами, — отметил Хидиятов. — Экзаменационная пора для девятиклассников стартует 24 мая, а для выпускников 11 классов — 27 мая».

Мэр Казани Ильсур Метшин также поддержал идею, уточнив, что решение правильное и «не будем их отвлекать от экзаменов», пообещав взамен «большой красивый праздник уже по итогам сданных экзаменов».

Напомним, государственную итоговую аттестацию в этом году будут проходить около 16,3 тыс. учащихся Казани. Основная волна ЕГЭ пройдёт с 27 мая по 1 июля. Обязательные предметы основного госэкзамена планируют сдать более 36 тысяч учеников. Для проведения экзаменов будет работать 131 пункт.