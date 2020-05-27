Бишкек, , 15:33 — REGNUM За последние сутки на территории Киргизии зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 12 среди медиков. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Таким образом, общее количество жителей республики, у которых диагностирован коронавирус, достигло 1 520 человек. Из них — 299 медицинских работников.

За сутки из стационаров выписали 28 пациентов, переболевших COVID-19, в том числе шесть медиков.

Всего же за все время от коронавируса излечились в Киргизии 1 043 человека, из которых 243 являются медицинскими работниками.

Количество жертв коронавирусной инфекции в республике остается прежним — 16 человек. Среди них руководитель группы семейных врачей столичной поликлиники Жузум Кокумбаева и экс-спикер парламента Киргизии Мукар Чолпонбаев.