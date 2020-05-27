Роквилл, США, , 15:23 — REGNUM Многопользовательская ролевая игра The Elder Scrolls Online пополнит библиотеку Google Stadia 16 июня 2020 года. Об этом 26 мая сообщалось на официальном сайте сервиса.

Подписчики сервиса смогут получить как базовую версию игры, так и масштабное дополнение Morrowind. При этом геймерам будет доступна функция кроссплея между Stadia и PC.

Напомним, The Elder Scrolls Online (TESO) — это массовая многопользовательская ролевая игра, разработанная Zenimax Online Studios. В мае 2020 года проект получил новое масштабное дополнение под названием Greymoor и полную русскую локализацию.

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