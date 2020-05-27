Доха, , 14:14 — REGNUM В Катаре за сутки выявили 1740 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в султанате достигло 48 тыс. 947 человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 30 пациентов. За прошедшие сутки умели два человека. Из больниц выписали 1 тыс. 439 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 5 млн 600 тыс. человек.