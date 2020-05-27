Нур-Султан, , 13:47 — REGNUM В Казахстане скончались два пациента, заразившихся коронавирусом, сообщили 27 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В Нур-Султане скончался мужчина 1951 года рождения, в Кустанайской области Казахстана — женщина 1965 года рождения. Общее число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 достигло 37.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 мая в Казахстане выявили 9304 случая заражения коронавирусом, выздоровели 4669 человек, скончались 37 пациентов. В республике выздоровели 50,2% населения.

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