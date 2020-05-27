Белгород, , 13:20 — REGNUM Бесплатный проезд в общественном транспорте организован для врачей и медработников Белгородской области. Льготные поездки будут начисляться на банковские карты медиков, сообщили 27 мая в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Совместный проект представляют департамента цифрового развития Белгородской области и Газпромбанк. Бесплатный проезд действует по принципу льготного проездного билета: на банковскую карту медработника каждый день начисляются по четыре поездки. Банк будет компенсировать совершённые поездки по итогам календарного месяца на основе актов взаиморасчётов с перевозчиками. На реализацию проекта выделено более 300 тыс. рублей.

«Технология льготных проездных билетов на банковской карте уже давно показала свою эффективность. Почти год этой возможностью пользуются все льготники Белгорода и Белгородского района, с сентября льготный проезд будет и у студентов. В это нелёгкое время мы также решили помочь медикам. Этот проект — очередной способ сказать «спасибо» за их труд и ежедневную самоотдачу на благо всех жителей региона», — отметил начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.

Первой медицинской организацией, предоставившей необходимые данные для оформления билетов сотрудникам, стала областная детская поликлиника. С 15 апреля по 22 мая совершено около 500 поездок.