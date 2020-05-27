Белгород, 27 мая 2020, 13:20 — REGNUM Бесплатный проезд в общественном транспорте организован для врачей и медработников Белгородской области. Льготные поездки будут начисляться на банковские карты медиков, сообщили 27 мая в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Совместный проект представляют департамента цифрового развития Белгородской области и Газпромбанк. Бесплатный проезд действует по принципу льготного проездного билета: на банковскую карту медработника каждый день начисляются по четыре поездки. Банк будет компенсировать совершённые поездки по итогам календарного месяца на основе актов взаиморасчётов с перевозчиками. На реализацию проекта выделено более 300 тыс. рублей.
Первой медицинской организацией, предоставившей необходимые данные для оформления билетов сотрудникам, стала областная детская поликлиника. С 15 апреля по 22 мая совершено около 500 поездок.