Новосибирск, , 13:18 — REGNUM Новосибирские перевозчики сегодня, 27 мая, приняли решение отказывать в проезде в общественном транспорте пассажирам без масок, сообщает региональный минтранс.

В министерстве уточнили, что за несоблюдение масочного режима в общественном транспорте города Новосибирска к ответственности уже привлечено более 200 пассажиров, в отношении перевозчиков рассматривается 97 дел об административных правонарушениях.

«Обязанность ношения масок обусловлена, в первую очередь, необходимостью защиты своего собственного здоровья и здоровья пассажиров и работников транспорта», — подчеркнул заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.

Он уточнил, что минтранс будет категорично подходить к рассмотрению ответственности перевозчиков.

Отмечается, что ряд перевозчиков предоставляют маски для пассажиров — некоторые предоставляют их на безвозмездной основе при острой необходимости, другие продают их.