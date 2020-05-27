Берлин, , 12:51 — REGNUM Польские организации в Германии и посольство Польши в Берлине протестуют против «недобросовестной» публикации в газете Sueddeutsche Zeitung. Представители польской диаспоры в Германии собираются направить в редакцию газеты письмо с требованием опубликовать опровержение.

«Мы всегда будем протестовать, если иностранные корреспонденты будут тенденциозно и лживо представить ситуацию в Польше и порочить демократически избранное правительство», — заявил в интервью «Польскому радио» Мариуш Варткевич из гамбургского клуба издания Gazeta Polska.

Посол Польши в Берлине Анджей Пшилембски также отреагировал на публикацию в Sueddeutsche Zeitung. Он обвинил автора публикации в «недобросовестности».

Представители клуба издания Gazeta Polska в Гамбурге и Союза поляков Германии протестуют против публикации в Sueddeutsche Zeitung, в которой правительство Польши было названо «национал-популистским», а также приводятся доводы относительно нарушения руководством страны принципа независимости судов.

Конфликт польского руководства с Евросоюзом по поводу судебной реформы в Польше продолжается уже несколько лет. Реформа подразумевает повышение контроля со стороны парламента и министерства юстиции над процессом назначения судей. Реформу продвигает правящая евроскептическая праволиберальная партия «Право и Справедливость». В Евросоюзе считают, что реформа подрывает принцип независимости суда.

В начале мая нервную реакцию в Польше вызвало высказывание председателя Конституционного суда Германии Андреас Фоскуле, который в интервью немецкому еженедельнику Die Zeit назвал Конституционный суд Польши «марионеткой».