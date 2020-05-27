Пятигорск, Ставропольский край, , 13:00 — REGNUM Жители Дагестана обращаются в полпредство президента России на Северном Кавказе с жалобами на нехватку тестов для диагностики коронавируса и койко-мест в медучреждениях. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 мая в пресс-службе аппарата полпредства.

Полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка по телефону обсудил эпидемиологическую ситуацию в Дагестане с главой республики Владимиром Васильевым. Полпред сообщил руководителю региона о поступающих в адрес аппарата обращениях граждан из Махачкалы, Дербента, Хасавюрта, Кизляра, Буйнакска, Дагестанских Огней, а также малых населенных пунктов.

«Тревожные сигналы пришли из села Таловка Тарумовского района, села Кироваул Кизилюртовского района, села Губден Карабудахкентского района и села Тлох Ботлихского района. Жители рассказывают о нехватке тестов для диагностики, койко-мест в лечебных учреждениях, и как следствие — высоком уровне смертности», — сказано в сообщении.

Чайка отметил, что широкое распространение коронавирусной инфекции в Дагестане выявило ряд острых проблем в структуре здравоохранения региона. По его словам, ранее аппарат полпредства получал информацию и о том, что медучреждения сами становились источником заражения. Полпред подчеркнул, что на такие обращения нужно «своевременно реагировать и принимать серьезные управленческие решения на местах».

Глава Дагестана со своей стороны рассказал о выработанных мерах по стабилизации обстановки на территории муниципалитетов региона. Ряд вопросов, по словам Васильева, уже решен, остальные остаются на контроле руководства республики.

Напомним, по числу зафиксированных случаев заражения коронавирусом Дагестан в настоящему время занимает первое место среди регионов Северо-Кавказского федерального округа и пятое место среди всех субъектов РФ. По состоянию на 10:35 27 мая в республике инфекция выявлена у 4455 человек, 130 пациентов с подтвержденным диагнозом скончались.

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