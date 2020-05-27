Махачкала, , 10:52 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане по состоянию на 10:35 27 мая выросло до 4455. За минувшие сутки в республике выявлен 161 носитель инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб.

Вылечились в Дагестане за последние 24 часа 352 человек с подтвержденным диагнозом, а всего — 4161. Таким образом, к настоящему времени, по официальным данным, в республике выздоровели 93% пациентов, у которых был обнаружен коронавирус.

В Дагестане также зафиксировано 12 новых случаев смерти пациентов с COVID-19. Общее число летальных исходов в регионе достигло 130, причем более 100 из них зафиксированы за последние 10 дней.

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