Тверь, , 12:23 — REGNUM 26 пациентов, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выписаны в Тверской области за последние сутки, сообщили ИА REGNUM 27 мая в пресс-службе облправительства.

Сводка по заражению коронавирусом в Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

Всего в регионе за сутки выявили 46 положительных тестов на коронавирус. Все заражённые изолированы, отрабатывается круг контактов.

В общей сложности В Тверской области подтверждено 1 тыс. 424 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Причём около двух третей пациентов — 925 — уже выписаны. 480 человек остаются под наблюдением медиков.

Также в регионе за последние сутки на коронавирус обследованы 1 тыс. 758 человек, общее число тестирований составило 58 тыс. 584.