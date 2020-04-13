Дербент, Дагестан, , 16:21 — REGNUM Медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы на сумму свыше 1,5 млрд рублей приобрел предприниматель и член Совета Федерации Сулейман Керимов для оказания помощи Дагестану в борьбе с коронавирусом нового типа. Первые машины с закупленным грузом 11 апреля прибыли в Дербент, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Ранее минздрав Дагестана и руководство Центральной городской больницы Дербента — родного города Керимова — направили список оборудования, медикаментов и расходных материалов, которые требуются для борьбы с распространением коронавируса. В список вошли аппараты искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты, дезинфекционные камеры, транспортировочный изолирующий бокс, обеззараживатели воздуха, тепловизоры и другое.

«Сегодня [11 апреля] приехали первые две машины со всем оборудованием. Вместе с главврачом центральной городской больницы Дербента мы будем решать, что в первую очередь нужно для дербентской больницы, а остальное отправим в Махачкалу», — отметил мэр Дербента Хизри Абакаров.

Часть оборудования была приобретена за рубежом, затраты на таможенные процедуры и логистику также взял на себя сенатор Керимов при участии бизнесмена Магомеда Вечедова.

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