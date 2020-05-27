Женева, Швейцария, , 11:28 — REGNUM Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус планирует принять участие в глобальном саммите по разработке вакцины против коронавирусной инфекции, который организует Великобритания. О своём намерении глава организации проинформировал в своём микроблоге в Twitter.

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«Великобритания примет 4 июня глобальный саммит по вакцине, и я с нетерпением ожидаю возможности присоединиться к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону на этом мероприятии», — написал Гебрейесус.

Он отметил, что саммит является замечательной возможностью вновь подтвердить «приверженность делу спасения жизней людей» и равноправному доступу к вакцине от COVID-19, как только она будет готова».

«Только благодаря глобальной солидарности мы можем остановить распространение COVID-19», — подчеркнул глава ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном саммите по созданию вакцины от коронавируса. Мероприятие под названием Global Vaccine Summit 2020 назначено на 4 июня. В нем ожидается участие мировых лидеров, эпидемиологов и медиков десятков государств.

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