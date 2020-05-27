Москва, , 10:51 — REGNUM В Москве было проведено в общей сложности около 1,5 млн исследований на коронавирус. Об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом, по её оценке, Москва может приступить к постепенному выходу из режима самоизоляции.

«Мы готовы к тому, чтобы выходить из режима самоизоляции. В городе проводится жесткий мониторинг соблюдения требований. Мы выходим с мероприятиями, чтобы бизнес понимал, что от их действий зависит стабилизация ситуации с эпидемиологической точки зрения», — сказала Андреева.

При текущем уровне выявления новых случаев Москва в обозримое время сможет перейти к этапу восстановления работы объектов службы быта и оказания услуг.

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