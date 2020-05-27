Махачкала, , 08:42 — REGNUM Ограничения, действующие на территории Дагестана в рамках борьбы с коронавирусом, будут смягчены. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам состоявшегося накануне, 26 мая, заседания регионального оперативного штаба.

С предложением предусмотреть поэтапное послабление режима ограничений, что позволило бы запустить работу ряда предприятий, выступил и. о. главы Ботлихского района Дагестана Руслан Гамзатов. Глава республики Владимир Васильев отметил, что такое возможно при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора, которые предваряют работу и запуск объектов.

«Ситуация меняется. Количество коек у нас увеличивается: на сегодняшний день около 3 тыс. свободных мест. Очень важно, чтобы мы сохранили тот потенциал, к которому мы приблизились в эти дни. Мы видим по объективным показателям, по индексу изоляции, что дагестанцы услышали призывы к необходимости соблюдать санитарные требования. И это дает результаты. Увеличился объем тестов», — сказал Васильев. Напомним, ранее в ходе рабочей встречи с руководством Дагестана замначальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Юлия Демина заявила, что ситуация с распространением коронавируса в республике стабилизируется. Она отметила, что темп роста числа зараженных с начала пандемии снизился почти в девять раз.

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Напомним, режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса был введен в Дагестане 31 марта. За весь период в регионе заразилось новой инфекцией 4294 человека. Республика стала четвертым субъектом в РФ по масштабам зараженияи по количеству летальных исходов. Ситуация в Дагестане стала предметом обсуждения на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин с властями региона. В данный помент по поручению главы государства Дагестану оказывается помощь федеральными ведомствами в борьбе с коронавирусом по всем направлениям.