Джакарта, , 10:41 — REGNUM Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в районе Бантул включило сирены в память о землетрясении силой 5,9 балла по шкале Рихтера, которое произошло 27 мая 2006 года, сообщает Detik.

«Никакого особого предупреждения нет, в 10 часов утра на южном побережье Бантула включили сирены в память о событиях, которые произошли здесь 14 лет назад», — заявил глава регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями в районе Бантул Дви Дарьянто 27 мая 2020 года.

По его словам, число жертв землетрясения 2006 года достигло 4143. Тогда более 70 тысяч домов были повреждены.

«Мы надеемся, что за последние 14 лет сообщество стало более мудрым в реагировании на природные катаклизмы. Кроме того, мы должны снижать риски, связанные с землетрясением, потому что мы живем в подверженных стихийным бедствиям районах», — отметил Дви Дарьянто.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.

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