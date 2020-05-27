Москва, , 10:39 — REGNUM Российские медики подтвердили выявление нового коронавируса у 8338 человек в течение суток 26 мая. Об этом сообщает 27 мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За сутки количество выявленных случаев SARS-CoV-2 выросло в стране до 370 680. При этом 40,8% новых случаев — без клинических проявлений болезни.

Количество смертельных исходов достигло 3968, за сутки зарегистрирована 161 смерть.

Выздоровели за сутки 11 079 человек, всего выздоровлений 142 208. Динамика активных случаев за сутки показала уменьшение на 2902.

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