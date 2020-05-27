Екатеринбург, , 10:40 — REGNUM В аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург) доставили граждан РФ, которые долгое время не могли вернуться на Родину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе Свердловской области.

На вывозном борту, вылетевшем из Душанбе, прибыли 208 человек, из них 10 — дети. Большинство граждан отправились по своим регионам с соблюдением всех норм санбезопасности.

43 пассажиров уже направили в один из свердловских обсерваторов. Там гражданам придётся пробыть обязательные две недели карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ранее вывезли российских граждан из Индии, США и других стран мира.

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