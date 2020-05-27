Москва, , 10:24 — REGNUM Родителям стоит позаботиться о достаточной физической активности детей в период завершения периода самоизоляции, например, вместе делать зарядку. Об этом говорится в опубликованном 27 мая сообщении Роскачества.

Эксперты отмечают, что многие дети не будут делать зарядку самостоятельно, а значит, взрослые должны показать им пример. При этом родителям стоит выбрать упражнения, подходящие детям по возрасту.

Гулять в парках детям стоит с людьми, которые постоянно с ними контактируют, так как риск заражения коронавирусом пока не исчез. Хорошим вариантом отдыха являются пробежки, велосипедные прогулки, катание на самокатах или роликах.

Загорать лучше утром или вечером, а с 12 до 16 часов не находиться на солнце. При посещении пляжа лучше искупаться и сразу пойти гулять или играть в подвижные игры.

Специалисты также предлагают родителям вспомнить о простых играх — кто дальше кинет шишку или перепрыгнет воображаемый ров. Напомнили они о важности тренировки мышц спины. У детей из-за слабости мышц и отсутствия привычки держать осанку может развиться сутулость, а затем — искривление позвоночника.