Петропавловск-Камчатский, , 09:55 — REGNUM На Камчатке коронавирусом заразились медики краевой больницы. Руководство главного медучреждения региона признало этот факт после того, как один из врачей обнародовал его в СМИ.

Читайте также: Власти Камчатки признали массовое заражение медиков скорой помощи

Как сообщило ИА Кам 24, один из докторов обратился в издание с жалобой на то, что в больнице врачи и персонал заражены коронавирусом.

Ранее никакой информации об этом нигде опубликовано не было, больница работала в обычном режиме. Врачи также сообщил, что медикам не хватает защитных средств.

Главный врач краевой больницы сегодня, после публикации в СМИ признал факт заражения сотрудников, но отрицает факт дефицита защитных средств. Врача, который пожаловался в СМИ, он назвал нарушителем трудовой дисциплины.

Напомним, несколько месяцев назад этот самый главврач краевой больницы Камчатки Андрей Кисляков, издал приказ, запрещающий врачам и пациентам общаться с журналистами. Местные общественники назвали поведение главврача «бесовщиной», скандал дошёл до Госдумы, депутаты которой попросили приструнить зарвавшегося медицинского начальника Генеральную прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке десятки медиков скорой помощи заразились коронавирусом. СК РФ начал проверку по этому поводу.