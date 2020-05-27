Москва, , 09:53 — REGNUM Практически каждый день смотрят телевизор 67% жителей России. Это на 9%, чем в январе 2020 года (58%), приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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По мнению 51% граждан, узнавать новости: удобнее из традиционных СМИ (ТВ, радио, газеты). Для 38% источник новостей — интернет. Никогда не смотрят телевизор 10% респондентов, среди молодёжи — 23%.

Допускают возможность совсем отказаться от телевидения в пользу других источников информации 47% опрошенных, среди молодёжи — 61%. Не мыслят жизни без ТВ 38% граждан.

Опрос проведен 24−26 апреля 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, самые любимые передачи на телевидении у жителей России — новости (675) и художественные фильмы (65%).

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