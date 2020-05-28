Стокгольм, , 06:48 — REGNUM Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл не отрицает предложение профессора Туве Фаль изменить стратегию своей страны по борьбе с коронавирусной инфекцией, чтобы максимально снизить распространение заражения вирусом. Однако главный эпидемиолог Тегнелл заявил о невозможности реализации этого из-за недостатка ресурсов. Об этом 26 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

25 мая профессор молекулярной эпидемиологии Уппсальского университета Туве Фаль заявила, что Швеция должна немедленно изменить свою стратегию. По его оценкам, путем обнаружения инфекции, тестирование и мер по изоляции зараженных с эпидемией в Швеции будет покончено.

В свою очередь, государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл в своем разговоре с журналистами был вынужден ответить на ее предложения. Он заявил, что совсем не возражает против такого «классического подхода», как он его называет, однако проблема в том, что при таком распространении инфекции ресурсов для реализации данных мер уже просто нет.

«Но я думаю, что мы сможем опять вернуться к такому подходу. Потому что это именно тот метод, с помощью которого противодействуют пандемиям. Вы можете работать с этой моделью настолько долго, насколько можете, пока ресурсов уже будет недостаточно, и тогда вам придется расходовать больше средств, чтобы справиться с больными и другими лицами», — заявил Тегнелл.