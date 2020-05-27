Ставрополь, , 09:16 — REGNUM Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье к утру 27 мая достигло 2158. За сутки в регионе инфекция выявлена у 72 человек, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

На Ставрополье также зарегистрирован 42-й случай смерти пациентов с COVID-19. Состояние 32 человек с подтвержденным диагнозом в настоящее время оценивается как тяжелое, еще 188 находятся в состоянии средней степени тяжести. Выздоровели в крае 866 человек, заразившиеся коронавирусом, 54 из них — за минувшие сутки.

Владимир Владимиров отметил, что распространение инфекции на Ставрополье еще продолжается, причем большинство случаев заражения не связано с прибытием граждан из-за пределов региона или из-за рубежа. По его словам, новые факты заболевания, в основном, вызваны передачей вируса внутри края. В связи с этим губернатор призвал жителей региона соблюдать меры профилактики и максимально ограничить число контактов.

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