Санкт-Петербург, , 08:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге пресечена деятельность преступной группировки, которая мошенническим путём, под видом сотрудников банка, похищала денежные средства со счетов граждан из разных регионов страны.

«По оперативной информации, в результате противоправной деятельности пострадали порядка двухсот человек. Ущерб составил около двадцати миллионов рублей», — сообщила 27 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники рассылали SMS на мобильные телефоны граждан с текстом «Ваша карта заблокирована. Для получения информации необходимо связаться по телефону…». После того, как граждане доверчиво перезванивали на указанный номер, мошенники с помощью хитростей и уловок выманивали у них банковские реквизиты, представляясь сотрудниками службы безопасности банка. После чего со счетов граждан похищались денежные средства.

Как рассказала Ирина Волк, рассылка SMS-сообщений производилась специальной программой, которую разработали двое соучастников, имеющих навыки программирования. Причем география рассылки включала различные регионы Российской Федерации. Для незаконных действий в распоряжении преступников было порядка пяти тысяч сим-карт, оформленных на несуществующих лиц. Для приема звонков в качестве «колл-центров» использовались арендованные на 3−5 дней квартиры в Санкт-Петербурге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны пятеро подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор преступной схемы. Все они стали фигурантами уголовных дел о мошенничестве. Двое задержанных заключены под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде.

В ходе обысков изъято полторы тысячи сим-карт, мобильные телефоны, GSM-модемы, компьютеры, смартфоны и другие улики.