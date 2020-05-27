Токио, , 07:26 — REGNUM Компания Capcom, возможно, анонсирует игру Resident Evil 8 в июне 2020 года. Об этом 27 мая сообщил портал Comicbook.

На Twitter-странице программы Capcom Resident Evil Ambassador была опубликована информация, что 10 июня 2020 года состоится некое событие, имеющее отношение к Resident Evil. Администрация страницы отметила, что в нём смогут поучаствовать только участники программы с «золотым» статусом.

https://twitter.com/kula_9S85/status/1263710055792164864

Ранее Capcom представила финансовый отчет, после прочтение которого поклонники Resident Evil сделали вывод, что компания может выпустить восьмую часть игры в первом квартале 2021 года. В тексте документа компания написала, что до 31 марта 2021 года планирует выпустить несколько «основных» игр.

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