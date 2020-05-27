Москва, , 06:58 — REGNUM Курение ухудшает работу лёгких, поэтому людям с вредной привычкой труднее бороться с заболеванием COVID-19, вызываемым новым коронавирусом, сообщили 27 мая в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены», — объяснили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора призвали граждан отказаться от курения и следовать рекомендациям врачей при заболевании.

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