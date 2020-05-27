Улан-Удэ, , 06:07 — REGNUM Учителей в Бурятии фактически лишат летнего отпуска. Им разослали уведомления о необходимости еженедельного мониторинга занятости детей с 1 июня по 31 августа. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» учитель математики школы в Северобайкальске Цыремпил Доржиев.

Согласно документу, педагогам необходимо обеспечить сбор сведений о планируемой занятости детей пофамильно. При этом заранее написать отчёт не получится, поскольку информацию нужно актуализировать еженедельно.

В комментариях жители возмутились решению минобразования, отмечая, что не знают, как спланировать отдых своих детей.

«А оплата за это будет? Или человек в отпуске должен тратить своё время на работу? Я вот как родитель не понимаю, чем учителя заслужили такое? Мне кажется, это не работа учителя!» — отметил пользователь.

Представитель министерства образования республики Арюна Байкова в комментариях отметила, что чиновникам важно понимать, как и чем заняты наши дети.

«Понимаем возникающее раздражение со стороны педагогического сообщества, но досуговая занятость детей в летний период, обеспечение безопасности — это приоритет, поэтому необходимо организовать досуговую деятельность детей в новых условиях, согласно их интересам», — отметила она.

Напомним, в период дистанционного обучения многим учителям в Бурятии пришлось объяснять материал ученикам и проверять их работы через мессенджеры. Как сообщало ИА REGNUM, из 145 тыс. школьников 30 тыс. не имеют возможности обучаться онлайн из-за отсутствия интернета и возможности его подключения.

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