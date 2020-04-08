Улан-Удэ, , 11:30 — REGNUM Из 145 тыс. школьников в Бурятии 30 тыс. не имеют возможность обучаться онлайн из-за отсутствия интернета и возможности его подключения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства образования республики, подводя итоги первых дней дистанционного обучения.

«В таких случаях учителя отправляют школьникам задания. А ученик, выполнив их, отвечает через мессенджеры Viber или WhatsApp», — отметили в ведомстве.

Всего к дистанционному обучению на интернет-платформах с начала недели подключилось более 80 тыс. школьников. При этом платформы часто зависают из-за массового использования. В таких случаях чиновники рекомендовали учителям переходить на другие платформы.

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