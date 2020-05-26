Курган, , 06:50 — REGNUM В Кургане организована доследственная проверка по сигналу о невыплате стимулирующих надбавок работникам скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Проверка проводится по жалобе сотрудников ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи».

Напомним, ранее власти региона давали разъяснения работникам данного медучреждения о начислении «президентских» выплат. Их получают в Курганской области специализированные бригады по борьбе с коронавирусом. Те медицинские работники, кто выезжает по прочим вызовам, получают заработную плату в соответствии с действующим законодательством, поясняли в департаменте здравоохранения.

«Следователями будет дана оценка доводов о неполучении денежной компенсации медицинскими работниками, изучена финансовая и иная документация, касающуюся порядка начисления денежных средств, опрошены должностные лица», — сообщают в СУ СКР по Курганской области.

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