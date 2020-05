Москва, , 17:38 — REGNUM Тёплая и дождливая погода ожидается в Московском регионе в последние дни мая. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Согласно прогнозу синоптиков, в среду, 27 мая, столбики термометров в столице покажут +17…+19° C, по области +15…+20° C. Местами ожидаются кратковременные дожди, ветер переменных направлений 2 — 7 метров в секунду.

28 мая в Москве потеплеет до +22…+24° C, по области ожидается +17…+22° C, ветер южной четверти усилится до 5−10 метров в секунду.К концу рабочей недели, 29 мая, циклон с юго-запада принесёт дожди, местами прогремят грозы. При этом прогнозируется восточный ветер порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха в Москве составит +20…+22° C, в Подмосковье +18…+23° C. В субботу, 30 мая, местами также ожидается небольшой дождь, ветер северный и северо-восточный скоростью 5−10 метров в секунду. Температура воздуха в столичном регионе составит +19…+24° местами. В последний день весны, 31 мая, пройдёт небольшой дождь, столбики термометров покажут +14…+19° C при умеренном северо-восточном ветре.