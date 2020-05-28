Кирьят-Гат, , 12:19 — REGNUM Мужчина в израильском городе Кирьят-Гат обнаружил на парковке сумку с 240 000 тысячами шекелей (около 5 млн рублей). Его обращение с этими деньгами привело его на скамью подсудимых, сообщает Ynet.

Заявлять о находке человек не стал, но, по его словам, решил сделать доброе дело: раз уж с ним случилось такое чудо, надо им поделиться. Поэтому он принял решение потратить деньги на подарки и угощения для солдат.

Следствием установлено, что сумка выпала из фургона инкассаторов во время загрузки, и ее нашел тот самый человек; известно, что ему 50 лет и у него десять детей. Вскоре он накупил всевозможных вкусностей и приехал в город Хеврон, где раздал угощение и деньги военнослужащим «Голани». Сделав это, он вернулся в свой город, раздал деньги бедным, а затем зашел в супермаркет, купить что-то для семьи. Тем временем его опознали по видеозаписи с парковки. При обыске в его доме в пакете с подгузниками обнаружились оставшиеся 132 тысячи шекелей. Сейчас мужчина находится на домашнем аресте, вскоре ему будет предъявлено обвинение.