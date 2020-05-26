Москва, , 15:12 — REGNUM Пик заболеваемости коронавирусом в России считается пройденным. Об этом 26 мая заявил президент РФ Владимир Путин на рабочей встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.

«С самой лучшей стороны проявили себя военные врачи, подразделения Минобороны, которые оказывали помощь гражданам Италии, Сербии, Боснии и Герцеговины», — сказал президент.

Он отметил, что Россия продолжает получать предложения о помощи. «Правда пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным, но тем не менее все, что вы сделали — это идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во все мире», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 мая в России выявили 362 342 случая заражения коронавирусом, в том числе 8915 за минувшие сутки. Выздоровели 131 129 человек, скончались 3807 пациентов.