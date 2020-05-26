Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов открыт к предложениям о проведении онлайн-выпускного для школьников. Об этом он заявил 26 мая на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Прозвенел последний звонок. Конечно, мало в истории нашего города было случаев, когда последний звонок звучал в режиме онлайн. Но важно сделать большой хороший праздник, может быть, также в режиме онлайн для выпускников», — сказал Беглов.

Он дал вице-губернатору Ирине Потехиной и главе комитета по образованию Жанне Воробьевой неделю на то, чтобы «посоветоваться со школьниками, родителями и Роспотребнадзором» и направить главе города предложения по характеру такого праздника.

Заметим, из-за коронавируса было решено отменить субсидию в 16 млн рублей на проведение традиционного праздника выпускников «Алые паруса», которого ждали в ночь на 21 июня.

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