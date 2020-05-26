Санкт-Петербург, , 13:48 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов потребовал раздать семьям льготных категорий школьников причитающиеся продуктовые наборы до конца мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Продуктовый набор для семей школьников в Петербурге (цитата со страницы губернатора А. Беглова) Vk.com/a_beglov

Градоначальник обратился с таким поручением к вице-губернатору Ирине Потехиной на заседании правительства 26 мая.

«До конца месяца выдать школьникам продуктовые наборы за май. 22 мая учебный год завершился. В две смены работайте, но продуктовые наборы всем школьникам, которым полагается, должны быть выданы», — сказал Беглов.

Кроме того, он потребовал до 10 июня выдать продуктовые наборы воспитанникам детских садов, которым эти наборы положены.

Напомним, власти Петербурга обеспечили продуктовыми наборами льготные категории детей в детских садах, школах и колледжах.

Заметим, в Петербурге вокруг выдачи продуктовых наборов школьникам и детсадовцам случались различные резонансные эпизоды, например, пятилетние дети получали в наборе несколько упаковок кетчупа и питание для грудничков, а еще одна семья обнаружила в пачке крупы дохлую мышь. Претензии предъявлены производителю крупы.

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