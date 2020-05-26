Москва, , 13:39 — REGNUM Российский проект «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА) является одной из самых интересных тем в контексте будущего перевооружения дальней авиации ВКС РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров, комментируя изготовление элементов самолёта.

«Одновременно с этим — ввиду особой важности и значимости для национальной безопасности — этот проект является одним из самых секретных.

Официальные лица время от времени оглашают те или иные сведения, но при этом обходятся без особых подробностей. В итоге даже через несколько лет после старта работ известны только самые общие черты будущего стратегического бомбардировщика.

Сегодняшнее сообщение о начале поставки материалов для сборки первого опытного экземпляра на «один из заводов», предположительно Казанский авиационный завод им. Горбунова, говорит о том, что разработка «Изделия-80», также известного под кодовым названием «Посланник», идет по плану.

Известно, что приступить к испытаниям одного или двух опытных экземпляров предполагалось в 2021—2022 годах.

В связи с тем, что одновременно возобновлена программа по строительству глубоко модернизированных дальних стратегических бомбардировщиков Ту-160М, новый самолет планируется для замены меньших по боевой нагрузке Ту-95М и Ту-22М3.

Стелс-бомбардировщик должен превзойти их по радиусу действия и при этом обладать малозаметностью.

Можно также предположить, что не исключено существование ПАК ДА в беспилотном варианте, как и для проекта Су-57 (ПАК ФА), недавно продемонстрировавшего такую возможность», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).

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