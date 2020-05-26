Санкт-Петербург, , 12:34 — REGNUM Власти Петербурга попытаются сократить сроки отключения больниц от горячей воды, если там лечат зараженных коронавирусом пациентов. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании правительства 26 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

«У нас сейчас стационары работают в усиленном режиме, конечно, это будет сказываться на качестве обслуживания. Поэтому обратите внимание на стационары, особенно с «ковидными» больными. Посмотрите, как можно сократить сроки отключения», — обратился Беглов к главе комитета по энергетике Андрею Бондарчуку.

Бондарчук сообщил, что летом 2020 года петербуржцам следует вновь ждать двухнедельных отключений воды, хотя почти в 1000 зданий сроки отключений удалось сократить. В комитете проанализировали ситуацию и в стационарах, где лечат от COVID-19.

«Из 33 учреждений 19 обеспечено резервными источниками горячего водоснабжения — бойлерами. По остальным учреждениям проработаны мероприятия. Где-то будут установлены блок-модульные котельные, где-то по резервной схеме будут запитывать. Но в любом случае задача — максимально ограничить их от возможных отключений по горячей воде», — заверил Бондарчук.

Александр Беглов потребовал от чиновника взять ситуацию под личный контроль и в случае любых проблем докладывать наверх.