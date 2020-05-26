Цхинвал, , 12:35 — REGNUM В Южной Осетии за прошедшие сутки выписаны из больницы 15 человек, которые поступили туда с диагнозом «коронавирус». Об этом 26 мая агентству «Рес» сообщила замглавы комитета Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.

Она рассказала, что общее количество выписанных среди пациентов с COVID-19 достигло 22 человек. Также у одного был изменен диагноз в ходе лечения. Осталось на лечении 14 человек с SARS-CoV-2.

Гаглоева также отметила, что новых случаев заражения за последнее время не выявлено.

«Проведенные за сутки 109 тестов (всего 1257) показали отрицательный результат, есть среди них и сомнительные, исследования продолжаются», — сказала чиновница.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом в Южной Осетии были выявлены в начале мая. Заразившихся находили среди граждан республики, возвратившихся из России. Всех сразу после прибытия помещали в карантин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южную Осетию из РФ вернутся десять человек

Читайте развитие сюжета: Для выпускников школ Южной Осетии пройдет онлайн-концерт