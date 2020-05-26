Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, которое позволяет самозанятым и лишившимся работы из-за пандемии получить дополнительные выплаты от региональных властей за май. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Согласно документу, в ранее принятый документ о региональных выплатах потерпевшим от коронавируса жителям Ленобласти вносятся изменения. Гражданам, уволенным с 1 января по 29 февраля 2020 года, признанным безработными до 31 мая 2020 года включительно и получающим минимальное пособие 1 500 рублей, выплатят по пять тысяч рублей из регионального бюджета.

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«Исключением станут уволенные за нарушение трудовой дисциплины. Выплата будет назначена за апрель и май 2020 года, заявление для этого не потребуется», — говорится в сообщении.

Помимо этого, самозанятые могут получить выплату в семь тысяч рублей не один раз, как было ранее, а два раза — за апрель и май. Обратиться за выплатой можно до 30 июня. Отметим, что рассчитывать на выплату могут самозанятые, зарегистрированные в Ленинградской области до 30 марта 2020 года включительно, оплатившие налог на доход в 1 квартале текущего года и не сдающие в аренду имущество.

«Тем, кто уже получил выплату за апрель, нужно повторно направить заявление в Центр занятости. Информация по подаче заявления размещена на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области», — отметили в обладминистрации.

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