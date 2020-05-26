Горно-Алтайск, , 12:17 — REGNUM У 40 пациентов с коронавирусом в Республике Алтай COVID-19 протекает с пневмонией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Учитывая, что всего здесь выявлено 105 случаев заражения, пневмония развилась в 38% случаев. Это почти в два раза выше, чем в среднем по стране (22%). Отмечается, что это связано с хорошей выявляемостью этих случаев. В республике госпитализируют всех заражённых, им также неоднократно проводят компьютерную томографию.

«Это положительный момент! Пациент своевременно получает необходимое «правильное» лечение — и болезнь не приобретает тяжелую форму. По этой же причине у нас пока отсутствуют смертельные случаи», — отметили в управлении.

Напомним, за минувшие сутки в регионе выявили один новый случай заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, диагноз подтвердился у 30-летней жительницы Майминского района. Она была проверена после появления симптомов ОРВИ.

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