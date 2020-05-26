Майминский район, Алтай, , 05:26 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлен один новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, диагноз подтвердился у 30-летней жительницы Майминского района.

Она была проверена после появления симптомов ОРВИ. В настоящее время время специалисты работают над обследованием контактировавших с ней людей.

Общее количество выявленных случаев в республике достигло 105. Больше всего носителей зарегистрировано в Горно-Алтайске, а также в Турочакском и Кош-Агачском районах.

За сутки также успешно завершили лечение три пациента из Кош-Агачского и Турочакского районов. Таким образом, всего выписаны из больниц 52 человека или почти половина из тех, у кого был выявлен новый вирус.

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