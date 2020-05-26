Ростов-на-Дону, , 12:04 — REGNUM В Ростовской области продолжает снижаться коэффициент распространения коронавируса, оказывающий влияние на процесс смягчения ограничительных мер, передаёт ИА REGNUM 26 мая.

В частности, показатель, по данным на утро 26 мая, достиг 1,57. Для сравнения: 25 мая коэффициент распространения инфекции на Дону составлял 1,6; 24 мая показатель был равен 1,66; 23 мая — 1,7.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области за весь период вспышки SARS-CoV-2 положительный результат теста на коронавирус получили 3 тыс. 930 человек, выздоровели 1 тыс. 354 жителя региона, 34 пациента скончались.

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