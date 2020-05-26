Варшава, , 11:56 — REGNUM Общее число выявленных в Польше зараженных SARS-CoV-2 за прошедшие сутки увеличилось на 236 случаев и теперь составляет 21 867. Об этом 26 мая сообщает польский минздрав.

При этом уточняется, что большинство новых случаев заражения зафиксированы и это происходит в течение нескольких недель, в Силезском воеводстве, в котором среди шахтеров выявлены несколько источников распространения коронавируса.

Также сообщается, что за прошедшие 24 часа в стране от COVID-19 в стране умерло 6 человек и теперь их общее число стало 1 013 пациентов. Кроме этого, число выздоровевших от нового заболевания составляет 10 020 пациента и еще 2 171 человек госпитализировано.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки прирост лиц с положительными результатами на коронавирус в Литве составил четыре человека.