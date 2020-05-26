Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM В Петербурге до конца года должны появиться более 30 новых социальных объектов для детей. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства, передает 26 мая корреспондент ИА REGNUM.

Беглов сообщил, что на следующей неделе начинает объезды всех новых объектов — детских садов, школ и поликлиник. Он подчеркнул, что экономический кризис не должен затронуть соцобъекты.

«Планы не меняются: все 9 школ и 22 детских сада должны быть введены в этом году», — сказал Беглов.

Он добавил, что город не отказывается от обязательств по исполнению национальных проектов.

«С нас никто не снимал и мы с себя не снимали ответственность за выполнение национального проекта «Образование». Если мы образованием не будем заниматься, то, знаете, мы потеряем с вами будущее», — сказал Беглов.

Он в очередной раз напомнил, что в городе не хватает садов и школ, а кварталы с новостройками развиваются слишком быстро.

«Проблемы еще остаются. К сожалению, дисбаланс между жилой застройкой и социальной инфраструктурой остается большим. Это касается Шушар и кварталов новостроек, которые сегодня интенсивно развиваются. Мы вводим 22 детских садика, но этого мало», — признал Беглов.

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