Москва, , 10:44 — REGNUM За последние сутки в России выявлено 8915 случаев заражения короанвирусом. Об этом 26 мая сообщили в московском оперштабе.

Новые случаи подтверждены в 83 регионах страны. За сутки умерли 174 человека, выздоровели более 12,3 тысяч.

Лидером по числу выявленных заражений остаётся Москва — 2830 новых случаев. На втором месте Московская область — 817, замыкает тройку Петербург — 363. Далее следуют Нижегородская область — 228, Свердловская область — 207, Ростовская область — 203, Архангельская область — 169, Красноярский край — 148, Иркутская область — 112, а также Калужская и Тульская области — по 105. Около сотни новых заражений в Ярославской и Брянской областях, Ханты-Мансийском АО.

Всего в РФ выявлено 362 342 случая заражения коронавирусом. Умерли 3807 человек.