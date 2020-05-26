Улан-Удэ, , 10:33 — REGNUM В Бурятии объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, погода испортится во второй половине 27 мая.

По данным Бурятского гидрометцентра, шквалистый ветер усилится до 24, а местами до 28 метров в секунду. Возможны также пыльные бури, дождь и град, а температура понизится на 10−15 градусов.

«28 мая прохладная, ветреная погода, местами дождь, в горах и по юго-западу, крайнему северу мокрый снег. Ночью по юго-западу сильный мокрый снег, временное установление снежного покрова, налипание мокрого снега на проводах», — отметили в ведомстве.

При этом на территории большинства районов республики сохраняется высокий, 4-й класс пожарной опасности.

Напомним, в середине мая засыпало снегом территории некоторых районов Бурятии.

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