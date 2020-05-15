Улан-Удэ, , 05:48 — REGNUM На территории некоторых районов Бурятии, а также Улан-Удэ выпал снег. Дневная температура при этом опустилась до 4−6 градусов тепла, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В связи с этим автомобилистов призвали быть осторожными на дорогах, особенно тех, кто успел сменить зимние шины на летние. В связи с выпадением снега и гололёда для последних ограничили движение на перевале «Пыхта» региональной дороги Р-438 в Прибайкальском районе.

«В настоящее время для движения автомобилей организована подсыпка дороги, на месте работает 3 единицы дорожной техники. Для регулирования движения выставлено 2 поста ГИБДД МВД Республики Бурятия», — отметили в МЧС.

Впрочем, есть и те, кто оказался рад снегу. По словам директора местного филиала «Россельхозцентра» Намжила Мардваева, мокрый снег впитывается в землю даже лучше, чем дождь. При этом он поздравил с дождём и снегом тех, кто работает с землёй.

«Это только один плюс. А есть еще целых два: 1. Люди в такую погоду дома сидят, риск заражения снижается. 2. Пожары уменьшаются», — добавил советник главы республики по экономике Алдар Бадмаев.

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